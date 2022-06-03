Трансляцию фестиваля школ искусств в "Зарядье" посмотрели более 400 тыс зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Онлайн-трансляцию Большого фестиваля школ искусств в "Зарядье" посмотрели более 400 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, праздник объединил больше 1,8 тысячи артистов из московских школ и колледжей искусств. Фестиваль посетили свыше 50 тысяч человек.

Перед москвичам также выступили артисты балета Государственного академического Большого театра, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, Emotion-orchestrа, а также артисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н. С. Надеждиной.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 июня, на Чистопрудном бульваре пройдет парад ретротранспорта. В 10:30 колонна ретротехники начнет движение от станции метро "Новокузнецкая" и к 11:00 прибудет на Чистопрудный бульвар. От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" ее возглавит конка, запряженная лошадьми.

Кроме того, 5 июня в Москве состоится самый яркий и необычный старт этого года – Красочный забег. Участники откроют летний сезон и пробегут 5 километров по территории "Лужников" через четыре зоны с красками разных цветов.

