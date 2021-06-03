В Москве до конца года реконструируют еще 10 бывших кинотеатров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти планируют до конца текущего года завершить реконструкцию еще 10 бывших кинотеатров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"К началу этого года инвестор завершил строительство восьми районных центров – "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Рассвет", "Нева", "Марс", "Высота" и "Саяны". Сейчас продолжается реконструкция еще 22 бывших кинотеатров. По одному объекту ("Варшава") планируется получить разрешение на строительство в июне – июле 2021 года. До конца года инвестор планирует достроить 10 бывших кинотеатров", – заявил он.
Бочкарев отметил, что на месте устаревших и обветшавших строений будут созданы современные районные центры, в которых будут организовываться кинопоказы и другой досуг.
"Особое значение для проекта также имеет кинотеатр "Родина" – это памятник культуры регионального значения, который будет открыт в следующем году. Аутентичные фасады сохранились почти без потерь, как и интерьеры главного вестибюля и лестниц – теперь они относятся к предмету охраны и будут бережно отреставрированы, чтобы полностью воссоздать оригинальный облик", – уточнил вице-мэр.
По его словам, интерьеры кинозалов и их конфигурация будут адаптированы к современным технологическим и функциональным потребностям.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Москве реконструируют и возведут 15 объектов культуры. Среди них четыре театра и столько же музеев.
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