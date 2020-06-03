Открытый бассейн отремонтируют в Олимпийском центре водного спорта

Фото: соцсети

Работы по капитальному ремонту малой чаши открытого бассейна Московского Олимпийского центра водного спорта начнутся в столице. Спортивный объект находится в районе Соколиная Гора, передает Агентство "Москва" заявление Москомэкспертизы.

Известно, что была согласована проектная документация. Работы будут проводиться по адресу улица Мироновская, дом 27, строение 2, на территории ВАО.

Чаша открытого бассейна имеет размер 25 на 15 метров, также на территории площадки находятся трибуны. Проектные решения предусматривают ремонт технических и складских помещений.

В ходе капитального ремонта чашу бассейна также очистят от старой облицовки. Кроме того, будет обновлен гидроизоляционный слой.

"Непосредственно в зоне заплыва будет обновлена облицовка, заменены существующие стеклоблоки и установлены затвор из эластичного материала и поручень из нержавеющей стали, а также новый переходный мостик", – приводят в пресс-службе слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Помимо того, при ремонте будут автоматизированы обновленные инженерные системы водоподготовки бассейна. В результате это позволит автоматически поддерживать температуру воды.

Ранее стало известно, что на территории ВДНХ воссоздадут лепной декор павильона № 15. Найденные декоративные элементы сохранились в такой степени, что на их основе можно восстановить всю композицию.