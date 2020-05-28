В Москве возобновили ремонт магистралей и МКАД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве возобновлен ремонт ряда магистралей и отдельных участков МКАД. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В апреле власти Москвы решили приостановить ремонтные работы на дорогах из-за пандемии коронавируса. Сейчас ремонт возобновляется в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По словам Бирюкова, работы необходимо проводить даже в условиях пандемии.

"Качество дорожного полотна должно соответствовать необходимым нормам, поскольку от этого напрямую зависит безопасность дорожного движения", – пояснил заммэра.

Так, ремонтные работы продолжили на 42 участках. В частности, ремонт проводят на Варшавской и Рижской транспортных развязках МКАД, проспекте Мира, улице Менжинского, а также на участке трассы М10.

Заммэра добавил, что сезон ремонта дорог в текущем году был начат в исторически ранний срок. Так, в связи с теплой погодой работы стартовали еще 21 февраля.

"Благодаря этому, до пандемии успели заменить асфальтобетонное покрытие и провести текущий ремонт на 20 объектах, в том числе Ленинградской, Рублевской и Щелковской транспортных развязках, проспекте Маршала Жукова, Кутузовском проспекте и в Дорогомиловском тоннеле", – добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что порядок в Москве ежедневно наводят 300 тысяч работников. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, на всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы.