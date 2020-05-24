Порядок в Москве ежедневно наводят 300 тысяч работников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежедневно порядок в столице наводят 300 тысяч человек, написал Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, они убирают улицы, подают электричество, газ и воду. Несмотря на то, что многие плановые мероприятия приостановлены, в том числе благоустройство и ремонт городских пространств, у коммунальщиков работы больше, чем в обычное время.

"В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары. На всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы. Следим за здоровьем сотрудников – постоянно тестируем их на #covid19. Все работают в масках и перчатках", – отметил Собянин и поблагодарил их.

23 мая в Москве провели девятую масштабную дезинфекцию для противодействия распространению коронавируса. Все дорожные и тротуарные покрытия промыли средствами дезинфекции, обработали дворовые территории и межквартальные проезды.

Были продезинфицированы общественные туалеты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объектам по обращению с отходами. Специалисты также провели обработку территорий МФЦ и общественных туалетов.

Дезинфекция проводилась с помощью специальных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Заммэра Петр Бирюков добавил, что они безопасны для людей и животных.