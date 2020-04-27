Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Васильев Роман
Президент России Владимир Путин потребовал решить проблему с дорогами в регионах, которые пострадали от паводков, как можно скорее, передает ТАСС.
Он указал на эту проблему в ходе совещания о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах РФ. В частности, по словам главы государства, это необходимо, чтобы обеспечить комфортный проезд для местных автомобилистов.
"Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам", – сказал Путин.
Также он ответил на жалобы губернаторов на нехватку денег на оперативное восстановление дорог. Он отметил, что решение было принято и согласовано, однако результат до сих пор отсутствует.
"Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах", – отметил Путин.
Также он предложил губернаторам самим воспользоваться такими дорогами, чтобы возникло желание скорее решить эту проблему.
"Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", – подчеркнул Путин.
Кроме того, на совещании Путин обратил внимание на сложную обстановку, возникшую в Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что существуют серьезные риски возникновения паводков и лесных пожаров в указанных регионах.
По словам президента, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, необходимо помнить и о других бедствиях, которые могут нанести ущерб людям.
Кроме того, глава МЧС Евгений Зиничев предложил ужесточить наказание в отношении тех, кто создал очаг возгорания в лесах. В частности, он выдвинул идею о замене административного наказания за возникновение лесных пожаров на уголовное.
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