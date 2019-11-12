Более 80% Венеции затоплено из-за проливных дождей

Фото: AP/TASS/Luca Bruno

Свыше 80% Венеции оказалось затоплено в результате проливных дождей и ветра. Об этом сообщает агентство ANSA.

Известно, что на данный момент уровень воды поднялся до отметки в 183 сантиметра. Городская администрация подтвердила, что готова объявить чрезвычайное положение.

Отмечается, что площадь Святого Марка оказалась затоплена полностью. Уровень воды там превысил 1 метр, подтоплен и одноименный собор.

Агентство ANSA уточнило, что более высокий уровень воды в городе был регистрирован лишь в 1966 году. Тогда в результате наводнения оказалась затоплена не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. Максимальный уровень подъема воды составил 190 сантиметров.

"На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", – подытожил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Власти города порекомендовали жителям воздержаться от выхода на улицу. Предполагается, что уровень воды поднялся так высоко из-за дождей. Кроме того, наводнению способствовал сильный морской ветер.

Ранее, 30 октября, появились сообщения о возрастании числа погибших из-за наводнения в Иркутской области. Жертвами паводка по обновленным данным стали 26 человек.