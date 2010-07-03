В МЧС заявили об уходе воды из всех населенных пунктов в Хабаровском крае

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Паводковая ситуация в Хабаровском крае продолжает улучшаться. Вода ушла из всех ранее затопленных населенных пунктов, а уровень воды в реке Амур снижается. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"За прошедшие сутки вода ушла с одного земельного участка в селе Тахта и трех участков внутрипоселковых дорог Ульчского района. Также вода сошла с двух придомовых территории в селах Красное и Тнейвах Николаевского района", – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве проинформировали, что уровень реки Амур у Хабаровска продолжает уменьшаться. По прогнозу, в ближайшие двое суток он снизится еще на 10-15 сантиметров.

МЧС также добавляет, что в пунктах временного размещения продолжают оставаться 32 человека, из них 10 – дети.

В регионе продолжает действовать режим ЧС, который был объявлен еще летом из-за угрозы наводнения.

Ранее, по состоянию на 7 сентября, количество подтопленных домов в Хабаровском крае достигло 231 строения. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре при этом вырос до 799 сантиметров.