Еще 100 эскалаторов отремонтируют в столичном метро до конца года

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В столичном метро планируют отремонтировать 100 эскалаторов до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Эскалаторы в метро необходимо своевременно ремонтировать для безопасных и комфортных поездок, поэтому технические работы не прекращаются даже в условиях пандемии. С начала года в метро отремонтировали 27 подъемников, до конца года отремонтируем еще 100 эскалаторов", – сказал Ликсутов.

Он рассказал, что капремонт эскалаторов проводится раз в 10–12 лет, а текущий – раз в пять-семь лет. Во время капремонта специалисты проверяют и приводят в порядок ступени лестничного полотна, тяговые цепи, бегунки и другие элементы эскалатора.

"Капитальный ремонт прошел на 11 подъемниках, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего отремонтировано свыше 1,4 тысячи метров лестничного полотна, это больше, чем высота двух Останкинских башен", – сообщил заммэра.

Специалисты работали на станциях "Белорусская", "Добрынинская", "Текстильщики", "Воробьевы горы", "Планерная", "Жулебино", "Серпуховская", "Спартак" и других.

Ранее сообщалось, что до конца года достроят станцию "Улица Народного Ополчения" БКЛ. Сейчас ведутся обратная засыпка котлована и гидроизоляционные работы в зоне платформы будущей станции. Также специалисты проводят отделочные работы и устройство инженерных систем.

"Улица Народного Ополчения" расположится в центре района Хорошёво-Мнёвники. У нее будут два подземных вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного.

