Канатную дорогу в столице закрыли на техобслуживание

Московскую канатную дорогу 3 июня закрыли на плановое техобслуживание.

Специалисты проверят работу всех механизмов и состояние деталей. Это делается для безопасности гостей канатки. Например, чтобы никто не застрял на высоте.

Тестировать дорогу будут до 7 июня. Прокатиться от "Лужников" до "Воробьевых гор" снова можно будет уже в субботу, 8 июня.