Беспилотники задействовали для выявления нарушений самоизоляции в Москве

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Вертолет и беспилотники задействовали для выявления нарушений гражданами режима самоизоляции. Наблюдение с воздуха проводят в лесопарковых зонах в период майских праздников, сообщили в пресс службе Центрального округа Росгвардии.

"Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось об усилении патрулирования в столице в праздничные дни. Так, особое внимание уделяется паркам, скверам и общественным пространствам, где горожане любят отдыхать и жарить шашлыки.

Уточнялось, что в местах традиционного отдыха граждан были установлены камеры видеонаблюдения, по которым в постоянном режиме осуществляется наблюдение за ситуацией.