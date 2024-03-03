Москвичи проходят консультации и вебинары в сфере имущественно-земельных отношений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информационно-консультационный центр (ИКЦ) в 2023 году предоставил на 74 процента больше индивидуальных консультаций москвичам по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в Москве регулярно проводятся открытые семинары, вебинары и индивидуальные консультации для предпринимателей, физических лиц и представителей общественных организаций.

Так, по словам Ефимова, в прошлом году в информационно-консультационном центре состоялось 120 профилактических мероприятий. Также сотрудники центра предоставили бизнес-сообществу более 35,4 тысячи индивидуальных консультаций.

Мероприятия в ИКЦ проходят бесплатно. Большую часть аудитории составляют представители бизнес-сообщества, юридические и физические лица, имеющие в пользовании или собственности объекты недвижимости.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили установить единый коэффициент расположения МПТ 0,7 для объектов, которые находятся за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК).