В Москве установят единый коэффициент расположения мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы решили установить единый коэффициент расположения МПТ 0,7 для объектов, которые находятся за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что единый коэффициент расположения мест приложения труда призван выровнять условия поддержки для девелоперов, которые реализуют свои проекты на удаленных от центра города территориях.

"При расчете льготы по-прежнему будет учитываться площадь объекта и сроки строительства. Чем больше площадь и короче срок строительства, тем большую льготу может получить девелопер по программе МПТ", – отметил Ефимов.

Коэффициент 0,7 устанавливается за пределами ТТК для объектов промышленности, делового управления, логистических комплексов и других. Из этого следует, что у бизнеса будет возможность размещать свои компании в непосредственной близости от мест проживания сотрудников.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что за последние два года объем предоставляемых столицей льгот по программе МПТ в значительной степени вырос. Кратно было увеличено в том числе количество создаваемых по программе объектов, отметил он.

Вместе с тем, продолжил Овчинский, сейчас наблюдается рост спроса на технологические промышленные парки и со стороны будущих резидентов – представителей малого и среднего предпринимательства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве одобрили проекты возведения трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда. По словам мэра, частные инвесторы построят два многофункциональных деловых комплекса в районе Хорошёво-Мнёвники недалеко станции Московского центрального кольца (МЦК) Зорге и офисный центр в районе Нагатинский Затон неподалеку от Южного речного вокзала.

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