Апарт-отель планируют построить в Черемушках

Фото: depositphotos/riluedarilueda

В столичном районе Черемушки планируется возвести апарт-отель более чем на 2,3 тысячи номеров, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Глава департамента Сергей Левкин рассказал, что отель с подземной парковкой построят по адресу улица Наметкина, владение 10.

"В комплексе общей площадью 180 тысяч квадратных метров разместится 2 314 номеров", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Он отметил, что на первом этаже здания разместят ресторан, супермаркет, медцентр, зал для досуга и нежилые пространства с гибким функциональным назначением. На верхних этажах оборудуют универсальные и конференц-залы, коворкинг, игровой зал и спортивный центр.

"Создание точек притяжения в жилых районах сократит нагрузку на транспортную систему Москвы, это одна из задач, которую поставил перед Стройкомплексом мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил Левкин.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц Москвы. Воспользоваться ей могут инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности. Власти столицы, в частности, предоставят льготы по платежам за землю.

