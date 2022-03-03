Апарт-отель планируют построить в Черемушках

14:48
Фото: depositphotos/riluedarilueda
В столичном районе Черемушки планируется возвести апарт-отель более чем на 2,3 тысячи номеров, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Глава департамента Сергей Левкин рассказал, что отель с подземной парковкой построят по адресу улица Наметкина, владение 10.
"В комплексе общей площадью 180 тысяч квадратных метров разместится 2 314 номеров", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Он отметил, что на первом этаже здания разместят ресторан, супермаркет, медцентр, зал для досуга и нежилые пространства с гибким функциональным назначением. На верхних этажах оборудуют универсальные и конференц-залы, коворкинг, игровой зал и спортивный центр.
"Создание точек притяжения в жилых районах сократит нагрузку на транспортную систему Москвы, это одна из задач, которую поставил перед Стройкомплексом мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил Левкин.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц Москвы. Воспользоваться ей могут инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности. Власти столицы, в частности, предоставят льготы по платежам за землю.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: