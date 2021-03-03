Кальянную на юго-западе столицы опечатали за невыполнение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную на юго-западе Москвы за невыполнение мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, заведение расположено по адресу Севастопольский проспект, дом 61.

В пресс-службе пояснили, что в заведении не проводится в достаточном объеме обеззараживание воздуха в помещении с постоянным пребыванием работников и посетителей. Также в кальянной не проводили ежедневную дезинфекцию основных и вспомогательных помещений кальянной с применением дезинфицирующих средств при вирусных инфекциях.

"Учитывая, что установленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮЗАО составлен протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и 24 февраля 2021 года в 16:20 помещение кальянной ООО "Визор" было опечатано в досудебном порядке, материалы направлены в Зюзинский районный суд", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с момента введения ограничений из-за коронавируса в столице приостановили работу 81 кальянной.

Роспотребнадзор напомнил, что курение кальянов в общественных местах пока по-прежнему запрещено. Этот процесс может способствовать передаче коронавируса, в том числе за счет того, что влажная среда в колбах и шлангах провоцирует рост числа бактерий.

Кроме того, в феврале специалисты ведомства опечатали кафе "Дом шашлыка" на юго-востоке Москвы из-за санитарных нарушений. В заведении, расположенном в доме 87 на улице Юных Ленинцев, выявили отсутствие локальных вытяжных систем над электрогрилем, поврежденный потолок в производственном помещении, а также хранение моющих химических средств рядом с пищей и некоторые другие нарушения.

