У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен

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Ни у кого из госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание выявлено не было. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день, по результатам исследований, Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены", – заявила она.
Коронавирус не был выявлен у родственников и друзей заболевшего, а также у пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ. Кроме того, отрицательные результаты на наличие болезни показали анализы 67 пассажиров рейса.
Ракова подчеркнула, что анализы остальных пассажиров пока проверяются. Что касается экипажа самолета и сотрудников поликлиники, куда были доставлены граждане с подозрением на заболевание, то они пока остаются под наблюдением врачей.
"Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения", – подытожила заместитель мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что пациент, у которого обнаружили коронавирус по приезде из Италии в Россию, чувствует себя удовлетворительно. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, новых случаев заражения в РФ не выявлено.
Меры по профилактике болезни предпринимают в столице. Сергей Собянин на своем сайте объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в городе. По словам градоначальника, усилен контроль в аэропортах и оборудованы дополнительные места в больницах.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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