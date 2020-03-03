Специальный раздел о профилактике коронавируса появился на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале mos.ru появился раздел, посвященный коронавирусу COVID-19.

В нем можно найти информацию о симптомах заболевания, вызванного новым вирусом, а также о том, как защитить себя от заражения.

Помимо этого, на портале содержатся рекомендации туристам, выезжающим в КНР и другие страны, где обнаружена коронавирусная инфекция, и информация для жителей, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией.

В разделе можно найти и данные о контроле за ситуацией в Москве.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Ранее у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное. После контакта с заболевшим коронавирусом госпитализированы 24 человека. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.