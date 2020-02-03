Горожан призвали не пускать в квартиру лжесотрудников Мосгаза

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Случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников Мосгаза предлагают горожанам платные услуги, связанные с ремонтом и заменой газового оборудования, фиксируются в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгаза.

"Представляясь сотрудниками Мосгаза, злоумышленники осуществляют поквартирный обход и предлагают абонентам приобрести сигнализаторы загазованности, приборы учета газа и всевозможные услуги, связанные с ремонтом и заменой газового оборудования", – говорится в сообщении.

По словам начальника управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования Мосгаза Татьяны Киселевой, специалисты компании не оказывают платных услуг.

"Во время обходов специалистами компании проводится проверка работоспособности газовых приборов, при необходимости устраняются неполадки, проводится инструктаж по правилам пользования газовыми приборами и газом в быту. При этом никаких платных услуг специалисты не оказывают", – сказала Киселева.

Она отметила, сотрудники Мосгаза одеты в специальную одежду, имеют при себе удостоверение работника предприятия с фотографией и голограммой.

Ранее в Мосгазе напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства Москвы для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов.

