02 декабря, 15:03

Город

Дни Москвы пройдут в Дели 4–6 декабря

Фото: телеграм-канал "Московский центр международного сотрудничества"

Дни Москвы пройдут в Дели с 4 по 6 декабря, сообщили в пресс-центре АНО "Московский центр международного сотрудничества".

В указанные дни проведут комплекс мероприятий, направленный на расширение сотрудничества между российской столицей и Индией в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Организаторами выступили столичный департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и АНО "Московский центр международного сотрудничества".

Главным событием станет Российско-Индийский форум. Он объединит представителей органов власти, деловых и экспертных кругов двух государств. В четверг, 4 декабря, пройдет торжественная церемония открытия форума и стратегическая сессия, посвященная продвижению индийского бизнеса на российский рынок.

Основная деловая программа запланирована на 5 декабря. Она будет посвящена обсуждению условий для будущего укрепления экономических связей между Россией и Индией. Завершит работу форума пленарное заседание "Россия – Индия: диалог, меняющий мир", в ходе которого будут подведены итоги обсуждений и определены направления работы.

В рамках культурной программы в Дели состоятся выставка и мастер-классы отечественных художников Сергея и Максима Сидоренко. Кроме того, пройдет товарищеский турнир по гольфу с участием российских и индийских спортсменов.

С 4 по 5 декабря Индию также посетит с госвизитом Владимир Путин. Это позволит оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели, а также определит ориентиры для укрепления стратегического партнерства стран.

В Кремле анонсировали подписание важных документов во время визита российского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что поездка будет такой же успешной, как и прошлогодний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.

Индийские автомобили могут выйти на российский рынок

