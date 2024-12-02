Снабжающие Москву водохранилища переведены на зимний режим работы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Водохранилища, которые снабжают москвичей питьевой водой, были переведены на зимний режим работы, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о 15 водохранилищах, которые относятся к Москворецко-Вазузской и Волжской водным системам, пояснил он.

"Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", – цитируют заммэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

При этом, по его данным, Москва ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. За ее качеством следят на всех этапах пути к потребителю. Так, специалисты проводят анализ, сверяясь по 184 физико-химическим и биологическим показателям.

В ноябре паспорта готовности к зимнему периоду были выданы также всем московским коммунальным службам и предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На тот момент к отопительному сезону было готово свыше 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов.