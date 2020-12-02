Около 4 тысяч световых конструкций установят в Москве к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около четырех тысяч световых объемно-декоративных конструкций установят в Москве к Новому году, сообщила журналистам советник столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Виктория Боткова.

Она уточнила, что конструкции появятся к 14 декабря. Кроме того, к этому времени город украсят более тысячи елей.

Как и в прошлые годы, оформят Тверскую улицу, Манежную и Пушкинскую площади, площадь Революции, Камергерский и Газетный переулки. Там, по словам Ботковой, появятся масштабные габаритные арки.

"Также будут оформлены и другие городские территории: парки, популярные пешеходные зоны и магистрали", – цитирует ее Агентство "Москва".

Она добавила, что на Поклонной горе установят световой шар высотой 20 метров, а у Триумфальной арки разместят фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее сообщалось, что новогоднюю подсветку начнут подключать в столице с 15 декабря. Она простоит практически до 8 марта.