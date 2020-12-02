Масляное пятно на Москве-реке рядом с набережной Тараса Шевченко локализовали

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Масляное пятно на Москве-реке, образовавшееся в районе набережной Тараса Шевченко, было локализовано. Об этом Агентству "Москва" заявили представители ГУП "Мосводосток".

По информации пресс-службы, пятно не нанесло существенного вреда столичной акватории. "Водная гладь на западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля Мосводостока и катер департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что коммунальные службы ликвидировали масляное пятно на Москве-реке в Строгине.

Кроме того, специалисты Мосводостока сообщали об обнаруженном масляном пятне на Москве-реке. После этого сотрудники обработали поверхности воды сорбирующим средством.