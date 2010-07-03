Москвичи выберут удобное время для занятий спортом в Воронцовском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи проголосуют в социальных сетях за удобное время для бесплатных занятий спортом в Воронцовском парке, который находится на юго-западе города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЮЗАО.

"Зимой в парке "Усадьба Воронцово" на юго-западе Москвы можно будет покататься на коньках, санках и лыжах. И уже стартовал прием заявок от горожан об удобном времени проведения занятий зимними видами спорта", – говорится в сообщении.

Как отмечается, все желающие смогут проголосовать в комментариях к постам Воронцовского парка в соцсетях.

Кроме того, на северо-востоке Москвы будет работать 37 катков, а самая большая ледовая площадка уже открылась на ВДНХ, остальные заработают с 30 ноября. Впервые каток с искусственным льдом откроют в Лианозове. Заработает он в Вологодском проезде одновременно с другими катками района. Также ледовые площадки появятся в Алтуфьеве – у дома 16 на Костромской улице и в Путевом проезде.

В прошлом году катки в округе модернизировали. Их оборудовали теплыми раздевалками с лавочками и вендинговыми аппаратами. Также есть пункты проката с современными моделями коньков и туалеты.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.