Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Свыше 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили на столичных улицах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в контейнерах находится щебень от двух по пяти миллиметров. Расположены контейнеры около остановок общественного транспорта, городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и соцобъектах.

Запас щебня на столичных улицах нужен для своевременной обработки пешеходных зон, подходов к остановкам городского транспорта и соцобъектам, а также участков торможения автобусов, такси, маршруток и другого транспорта.

Столичные службы готовы к любым изменениям погоды. За состоянием дорог непрерывно наблюдают. Кроме того, проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что весь парк коммунальной техники Москвы перевели на зимний режим работы. Всего в уборке города планируется задействовать свыше 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

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