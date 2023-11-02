Соцпредприятия получили от города льготы по аренде помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три компании, имеющие статус социального предприятия, получили от города льготы по аренде помещений площадью более тысячи квадратных метров. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он рассказал, что компании со статусом соцпредприятия занимают свыше тысячи "квадратов" столичных помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставили льготную арендную ставку – 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год. Только по итогам этого года соцпредприятия сэкономят 21,3 миллиона рублей, заявил он.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2020 года могут получить статус соцпредприятия. Он доступен для компаний, обеспечивающих занятость людей из социально уязвимых категорий, реализующих произведенную ими продукцию, выпускающих для них товары или предоставляющих услуги, ведущих образовательную или культурно-просветительскую деятельность. Статус соцпредприятия позволяет организациям получить финансовую, образовательную, информационную поддержки, а с 2020 года – и имущественную.

Для получения льготной арендной ставки предприниматель должен обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы принимают в бумажном виде по почте, а также через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес выкупил у города с июля по сентябрь этого года по преимущественному праву свыше 17 тысяч "квадратов" арендуемой недвижимости.

По словам Гамана, больше всего помещений – 20 – находится в центре Москвы, их общая площадь составила 4,1 тысячи "квадратов". На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи "квадратов".

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве