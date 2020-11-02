В Москве продлили отмену льготного посещения учреждений культуры для людей 65+

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Москвы продлили на месяц отмену льготного посещения учреждений культуры людям старше 65 лет, сообщает пресс-служба департамента культуры.
В распоряжение ведомства внесли правку, которая изменяет срок с 28 октября на 29 ноября.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями продлят до конца ноября. Также продлены регистрация на входе в бары и клубы и требования о переводе на удаленку 30% сотрудников. До 8 ноября продлен дистанционный режим учебы для старшеклассников.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.
Также мэр Москвы сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перешли учащиеся 6–11-х классов.
В городе продлили действие системы "чек-ин". В системе каждый день регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. Эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.
Путин считает, что говорить о второй волне COVID-19 в РФ не стоит
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