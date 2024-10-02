Районный центр "Место встречи" открылся в здании бывшего кинотеатра "Баку" в Москве

Фото: телеграм-канал "Аэропорт-место встречи"

Районный центр "Место встречи" открылся в здании бывшего кинотеатра "Баку" по адресу улица Усиевича, дом 12. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group.

Новый центр стал 21-м в сети "Место встречи" в рамках масштабной программы реконструкции. Общая площадь обновленного здания – 13,2 тысячи квадратных метров. В центре четыре наземных этажа и один подземный.

В пресс-службе компании подчеркнули, что в ходе работ специалисты изменили внешний вид здания. Теперь остекленный центральный фасад обтекаемой формы пропускает дневной свет и создает эффект открытости городу. Внутри пространство организовали по принципу безбарьерной среды. На крыше сделана открытая терраса для отдыха горожан. Там же будут проводить творческие мастерские и досуговые мероприятия.

Между тем в Вешняках на базе кинотеатра "Энтузиаст" планируется открыть Дом молодежи. Там появится уличная сцена, многофункциональный зал, танцевальная студия, выставочное пространство, студия звукозаписи, фото- и видеостудия. Также для жителей сохранят кинопоказ.

