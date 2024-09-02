На базе кинотеатра "Энтузиаст" в Вешняках будет открыт Дом молодежи

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В районе Вешняки на базе кинотеатра "Энтузиаст" планируют открыть Дом молодежи. Активные жители, в том числе и молодежь, совместно с муниципальными депутатами обсудили вопрос наполнения будущего центра притяжения района. Об этом рассказала руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк.

"Однозначно Дом молодежи станет местом притяжения для жителей района. Кстати, жители Вешняков заметили, что многое, что они увидели в концепции, было в прежнем "Энтузиасте"! Так что, можно сказать, что новое пространство – это особая линия преемственности, сохранения лучших традиций", – отметила руководитель ЦМД.

По концепции в будущем мультиформатном молодежном пространстве "Энтузиаст" будет множество разных площадок: уличная сцена, многофункциональный зал, танцевальная студия, выставочное пространство, студия звукозаписи, фото и видео студия, кулинарная студия. Также будет сохранен и кинопоказ.

Ранее Молодежный политический ринг открылся на юге Москвы, в дебатах принял участие заместитель начальника государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов.

По его словам, молодежный политринг – это не только площадка для дискуссий, но и возможность познакомиться с представителями органов власти, политиками и экспертами в различных областях, а значит, быть замеченными и, возможно, найти себе наставника.

Молодежный политический ринг – новая площадка для ярких дебатов, которая позволит активистам молодежных организаций Южного административного округа подискутировать с лидерами общественного мнения – политиками, спортсменами, деятелями культуры. Тема каждой новой встречи обговаривается заранее. У именитых гостей мероприятия и его юных участников есть возможность заранее подготовиться к конструктивному диалогу.