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Молодежный политический ринг открылся на юге Москвы, в дебатах принял участие заместитель начальника государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Как и в любом ринге, побеждает тот, кто искуснее "задел" противника – в этом случае задал самый острый вопрос. Чемпиона определяют экспертные гости. А молодой человек или девушка получают возможность выбрать тему для следующих дебатов", – рассказал Селиверстов.

По его словам, молодежный политринг – это не только площадка для дискуссий, но и возможность познакомиться с представителями органов власти, политиками и экспертами в различных областях, а значит, быть замеченными и, возможно, найти себе наставника.

Молодежный политический ринг – новая площадка для ярких дебатов, которая позволит активистам молодежных организаций Южного административного округа подискутировать с лидерами общественного мнения – политиками, спортсменами, деятелями культуры. Тема каждой новой встречи обговаривается заранее. У именитых гостей мероприятия и его юных участников есть возможность заранее подготовиться к конструктивному диалогу.

"Радостно видеть такую эрудированную молодежь, умеющую четко формулировать мысли и задавать правильные вопросы. Такие мероприятия, безусловно, очень полезны как для ребят, так и для опытных спикеров. Рад, что эта идея, родившаяся у молодежи ЮАО, воплотилась в такой интересный проект, у которого обязательно будет продолжение", – отметил Селиверстов.

В дебатах также приняла участие заместитель руководителя исполкома МГРО партии "Единая Россия", региональный координатор партпроекта "Женское движение Единой России" Ирина Елиферова. Она подискутировала с молодыми активистами о роли женщины в политике и поделилась ценным опытом публичных выступлений.

Недавно совет активных жителей многоквартирных домов "Наш дом – Москва" заработал в Южном административном округе столицы для районов Зябликово, Братеево и Москворечье-Сабурово с целью наладить коммуникацию с москвичами для решения важных вопросов сферы ЖКХ.

По словам Селиверстова, уже удалось провести более 35 встреч с активом жителей, обработать 181 обращение, а 74 проблемы уже решены: установлены козырьки, налажена уборка, устранены поломки. Он также сообщил, что совет предложил организовать обучение для активных жителей, старших по домам, чтобы они могли глубже погрузиться в тему ЖКХ, изучить законодательные аспекты.

