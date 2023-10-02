Московских школьников научат яхтингу, гребле и судомоделированию

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Московский городской детский морской центр имени Петра Великого открыл запись на занятия по 20 программам для учеников столичных школ. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники смогут изучать историю отечественного флота, морское дело, заниматься парусным спортом, греблей на шлюпках, робототехникой, судомоделированием, физкультурой и творчеством", – говорится в сообщении.

В 2023 году к занятиям добавились тренировки по самбо. На них ученики смогут освоить броски, захваты и волевые приемы. Посещать занятия смогут дети в возрасте от 7 до 18 лет.

Записаться в досуговые объединения можно на сайте.

Ранее родителям столичных учеников напомнили о сервисе "Московская электронная школа", который позволяет отслеживать оценки работы, записывать его на занятия в секции и совершать другие действия. Также в МЭШ содержится библиотека электронных материалов по всем предметам, которая состоит из более чем 1,8 миллиона материалов, в том числе учебных пособий, видеоуроков, виртуальных лабораторий.



Новые функции появились в сервисах "Московской электронной школы"