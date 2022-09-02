Детский зоопарк в Москве закроют с 4 по 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский зоопарк, который является частью Московского зоопарка, закроют с 4 по 9 сентября, сообщает пресс-служба зоосада.

Там подчеркнули, что обитатели Детского зоопарка все равно гуляют на контактной площадке по расписанию. При отсутствии посетителей их развлекают сотрудники.

Зоопарк закроют по техническим причинам.

Время работы Московского зоопарка сократилось с 1 сентября. Осенью зоосад будет работать с 09:00 до 20:00. При этом вход на территорию будет открыт до 19:00.

Отмечалось, что раньше особо скрытным был манул Тимофей, сейчас же он выходит к посетителям каждый день. Также активность проявляют приматы и африканские животные.

