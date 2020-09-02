Началось строительство второго тоннеля на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

17:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Началось строительство второго тоннеля на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".
"Начали строить второй тоннель от тупиков за "Селигерской" до "Улицы 800-летия Москвы" на новом участке Люблинско-Дмитровской линии", – написал мэр.
Закончить проходку планируется до конца 2020 года. Собянин рассказал, что проходку первого тоннеля – от "Селигерской" до "Лианозова" – закончили в июле.
"Напомню, салатовая ветка Мосметро протянется до поселка Северного. На нее пересядут еще жители районов Дмитровского, Восточное Дегунино и Лианозово", – сообщил градоначальник.
Ранее мэр сообщил, что открытие станции "Лианозово" запланировано на 2022 год. "С запуском метро уютный зеленый район Лианозово станет еще привлекательнее для людей", – отметил Собянин.
По его словам, в период пандемии строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" проходило ежедневно.
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