Построен первый тоннель на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: vk.com/razvitie_metro_msk
Завершено строительство левого перегонного тоннеля между станциями "Селигерская" и "Лианозово" на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Протяженность тоннеля составляет 2,35 километра. Он тянется от тупиков за "Селигерской" через будущую станцию "Улица 800-летия Москвы" до строящейся "Лианозово".
Трасса тоннеля проходит на глубине 15–20 метров. На следующем этапе возведут тоннели до поселка Северного, где появится станция "Физтех".
После завершения проходки щит с именем "Клавдия" демонтируют и перевезут обратно в тупики за станцией "Селигерская" для строительства соседнего правого тоннеля.
Уже ведутся работы по строительству самих станций. На "Лианозово" возведены ограждающие конструкции котлована, готовы водопонижающие скважины, полным ходом идут работы по разработке грунта, монолитные и гидроизоляционные работы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что участок Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки в район Северный будет полностью подземным. Участок протяженностью 6,9 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе.
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