Оборот московских компаний вернулся на уровень 2019 года после снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оборот московских компаний вернулся на прошлогодний уровень после периода ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии", – цитирует Ефимова ТАСС.

По словам Сергея Собянина, бюджет Москвы в текущем году может недополучить от 500 до 600 миллиардов рублей, в том числе из-за последствий пандемии.

Мэр уточнил, что город потратил значительные средства на борьбу с коронавирусом. Кроме того, уменьшились доходы, а новые расходы составляют 270 миллиардов рублей.

Ранее глава Аналитического центра правительства Москвы Максим Иванов заявил, что нынешние показатели снижения прибыли бизнеса в Москве вряд ли можно считать рекордными. Он отметил, что в январе – мае прибыль столичных организаций снизилась на 30,8%.

Что касается налога на прибыль, то по данному показателю произошло снижение на 18%. При этом, по словам Иванова, нужно учитывать, что многие налоговые платежи были перенесены на конец года.

Он также отметил, что причины снижения прибыли не заключаются лишь в ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Еще наложились такие факторы, как внешняя конъюнктура и снижение спроса на мировом рынке.