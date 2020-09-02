Оборот московских компаний вернулся на уровень 2019 года после снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Оборот московских компаний вернулся на прошлогодний уровень после периода ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
"Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии", – цитирует Ефимова ТАСС.
По словам Сергея Собянина, бюджет Москвы в текущем году может недополучить от 500 до 600 миллиардов рублей, в том числе из-за последствий пандемии.
Мэр уточнил, что город потратил значительные средства на борьбу с коронавирусом. Кроме того, уменьшились доходы, а новые расходы составляют 270 миллиардов рублей.
Ранее глава Аналитического центра правительства Москвы Максим Иванов заявил, что нынешние показатели снижения прибыли бизнеса в Москве вряд ли можно считать рекордными. Он отметил, что в январе – мае прибыль столичных организаций снизилась на 30,8%.
Что касается налога на прибыль, то по данному показателю произошло снижение на 18%. При этом, по словам Иванова, нужно учитывать, что многие налоговые платежи были перенесены на конец года.
Он также отметил, что причины снижения прибыли не заключаются лишь в ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Еще наложились такие факторы, как внешняя конъюнктура и снижение спроса на мировом рынке.
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