Кулинарные баттлы на фестивале "Цветочный джем" завершатся в День города

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Финал кулинарных баттлов на фестивале "Цветочный джем" состоится 7 сентября.
"Первые два этапа позади, и теперь зрителям предстоит выбрать самое вкусное варенье Москвы. Финальные состязания пройдут 7 сентября с 16:00 до 19:00 на улице Перерва, доме 52", – рассказали в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".
В воскресенье, 8 сентября, подведут итоги профессиональных номинаций "Цветочного джема". В этот же день пройдет любительский конкурс цветников.
"В субботу и воскресенье посетителей ждет обширная развлекательная программа: 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, цветочный бал, цветочное дефиле. В праздничных концертах на сценах площадок выступят Ирина Дубцова, Влад Соколовский, Юлия Волкова, Юлианна Караулова и другие популярные исполнители", – цитирует Агентство "Москва" представителя оргкомитета.
Одна из основных площадок фестиваля – площадь Революции. Там 7 сентября пройдет цветочный показ. 8 сентября на улице Перерва запланирован цветочный бал.
Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.
Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.
По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем". На этих прогулках можно узнать о самих садах, об основных принципах ухода за растениями в условиях мегаполиса и о многом другом. Гости также могут присоединиться к экскурсиям по московским бульварам, садам и паркам.
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