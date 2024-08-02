В Метрогородке планируется открытие краеведческого музея

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Советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабина Цветкова поддержала инициативу жителей Восточного округа о создании краеведческого музея в районе Метрогородок. Об этом она сообщила Агентству "Москва".

"Я, как человек работающий на протяжении 10 лет в транспортном комплексе столицы, особенно остро чувствую необходимость в создании краеведческого музея в Метрогородке, в районе, чья история напрямую связана со строительством Московского метрополитена. Я полностью поддерживаю инициативу создания краеведческого музея и верю, что он поможет объединить район, привлечет молодежь и позволит каждому жителю глубже узнать свои корни", – сказала Цветкова.

Она поблагодарила жителей района за поддержку и активное участие в этом начинании.

"Вместе мы можем сделать район еще лучше", – добавила Цветкова.

В начале июня этого года жители Восточного округа обратились к Сабине Цветковой с просьбой о помощи в создании краеведческого музея. Инициативная группа, объединяющая неравнодушных жителей Восточного административного округа горожан района Метрогородок, успешно собрала более тысячи подписей в поддержку открытия краеведческого музея в Метрогородке. Все собранные подписи будут направлены в префектуру Восточного административного округа.

История района начинается с момента, когда в нем поселились первые метростроевцы. Доступ к истории Метрогородка в настоящее время ограничен. Музей, расположенный в школе № 1246, не может удовлетворить интерес всех желающих узнать о наследии района. Метрогородцы предложили создать новый музей в реконструируемом здании типографии по адресу Открытое шоссе, дом 28. Предполагается, что это место станет центром, где жители смогут познакомиться с культурным наследием района.

Между тем на Октябрьском проспекте в Троицке продолжается строительство школы на 2,1 тысячи учеников. На данный момент строительство вышло на финальную стадию. Рабочие завершают благоустройство прилегающей к школе территории.

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко посетил стройку и принял участие в промежуточной приемке объекта.

