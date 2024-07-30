Депутат МГД Головченко проконтролировал завершение строительства новой школы в Троицке

Фото: vk.com/Валерий Головченко

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко посетил строящуюся школу на Октябрьском проспекте в Троицке (ТиНАО) и принял участие в промежуточной приемке объекта, проводимой дирекцией по строительству департамента образования и науки столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Эксперты дирекции на текущем этапе оценили результаты работ по монтажу систем электроснабжения и слаботочных систем, провели необходимые испытания. Без нареканий в ходе приемки не обошлось. Их планируется устранить уже в ближайшие дни: 336 строителей работают с полной отдачей, чтобы школа была сдана в срок. Следующий этап приемки намечен на 12 августа, когда комиссии предстоит принять пожарную сигнализацию и оценить результаты общестроительных работ", – отметил Головченко.

Новая школа рассчитана на 2,1 тысячи учеников. Здесь будут учиться 800 учеников начальных классов и 1,3 тысячи школьников среднего и старшего школьного возраста. Строительство комплекса площадью почти 31 тысяча квадратных метров стартовало в 2022 году в рамках реализации адресной инвестпрограммы Москвы.

На данный момент строительство вышло на финальную стадию. Рабочие завершают благоустройство прилегающей к школе территории. Остаются работы по асфальтированию проезда, монтажу ограждения и системы освещения. В здании строительные работы завершены, ведется уборка помещений. Рабочие собирают и устанавливают мебель, оборудование и спортивные тренажеры. Смонтированы системы безопасности.

Ранее в ТиНАО ввели эксплуатацию школу в составе ЖК "Бунинские луга" в Коммунарке по адресу проспект Куприна, дом 24, строение 4. Площадь четырехэтажного образовательного учреждения составляет 28 тысяч квадратных метров.

Школа рассчитана на 1,2 тысячи учащихся, она начнет работу 1 сентября. В здании оборудовали 48 учебных кабинетов, а также лаборатории, мастерские, зал для мероприятий, библиотеку с медиатекой, медкабинет, два спортзала, гимнастический и танцевальный залы.