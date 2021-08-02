В столице с начала года выявили свыше 2,5 тыс таксистов без медосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столице с начала года обнаружили более 2,5 тысячи водителей такси, которые не прошли медицинский осмотр перед началом работы, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Их машины также могли передвигаться по городу неисправными – их техосмотр перед выездом не проводили", – говорится в сообщении.

Инспекторы МАДИ временно изъяли автомобили и отправили их на спецстоянку. Как уточняется, своими действиями водители такси ставили под угрозу безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что систему мониторинга такси КИС "АРТ" в Москве и Подмосковье запустят 14 августа, на две недели позже, чем планировалось. На данный момент система полностью готова к работе, а зарегистрировались в ней 60 тысяч водителей, что составляет 97% от всех работающих в Москве и области таксистов.

Изначально систему мониторинга такси в столичном регионе предполагалось запустить с 1 августа. После ее введения агрегаторы такси и таксопарки смогут передавать заказы только тем водителям, у которых есть личный идентификатор. Это касается и субсидии на покупку машины – получить ее смогут только зарегистрированные в КИС "АРТ" таксисты.