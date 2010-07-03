В павильоне МЦД со дня открытия провели более 300 экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что в павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала с момента открытия в декабре 2018 года прошло уже более 300 экскурсий – как индивидуальных, так и групповых. Заявление ведомства цитирует Агентство "Москва".
"Больше всего экскурсии востребованы у семей с детьми, студенческих и школьных групп. Также большой популярностью интерактивный павильон пользуется у иностранных туристов", – отметили в дептрансе.
Кроме экскурсий, в павильоне проводят культурные и образовательные городские акции, а также лекции представителей транспортной отрасли. Сейчас там идет интерактивная выставка Art of Moscow. Представлены более 200 работ 12 художников, рисующих пассажиров общественного транспорта в технике "быстрого" рисунка.
Вместе с тем в павильоне МЦД можно увидеть полноразмерный макет современного поезда "Иволга" – в нем можно ознакомиться с работой сервисов нового подвижного состава и прокатиться по участкам первых двух диаметров при помощи очков виртуальной реальности.
Павильон работает ежедневно с 9:00 до 21:00, вход свободный. Записаться на экскурсию можно бесплатно на сайте "Экскурсии в метро" (tour.mosmetro.ru/excursions).
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