На улице Гарибальди построили дом по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Еще один дом по программе реновации достроили в Москве. Многоэтажное здание на 127 квартир находится в Обручевском районе на улице Гарибальди, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что здание уже введено в эксплуатацию, расселение участников программы начнется в этом году.

Односекционная новостройка выполнена в бежевых и коричневых тонах, все балконы застеклены, а для удобства будущих жильцов на фасадах установлены короба для кондиционеров.

На первом этаже здания размещены нежилые помещения: вестибюль, лифтовой холл, помещения консьержа и почтовые ящики.

Специалистам предстоит облагородить территорию вокруг дома. Планируется обустроить детскую и спортивную площадки, а также разместить на прилегающей территории места отдыха.

Ранее стало известно, что в Головинском районе столицы началось расселение по программе реновации в новый дом на улице Авангардной. Всего в районе планируется расселить 137 домов.

Три здания будут реконструированы, поскольку они представляют культурную и архитектурную ценность. Для обеспечения волнового расселения подобрано 16 стартовых площадок.

