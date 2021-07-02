На улице Гарибальди построили дом по программе реновации

13:50
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Еще один дом по программе реновации достроили в Москве. Многоэтажное здание на 127 квартир находится в Обручевском районе на улице Гарибальди, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что здание уже введено в эксплуатацию, расселение участников программы начнется в этом году.
Односекционная новостройка выполнена в бежевых и коричневых тонах, все балконы застеклены, а для удобства будущих жильцов на фасадах установлены короба для кондиционеров.
На первом этаже здания размещены нежилые помещения: вестибюль, лифтовой холл, помещения консьержа и почтовые ящики.
Специалистам предстоит облагородить территорию вокруг дома. Планируется обустроить детскую и спортивную площадки, а также разместить на прилегающей территории места отдыха.
Ранее стало известно, что в Головинском районе столицы началось расселение по программе реновации в новый дом на улице Авангардной. Всего в районе планируется расселить 137 домов.
Три здания будут реконструированы, поскольку они представляют культурную и архитектурную ценность. Для обеспечения волнового расселения подобрано 16 стартовых площадок.
Расселение по программе реновации начали в Головинском районе Москвы
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