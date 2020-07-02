Еще 20 КТ-центров обратно перепрофилируют для планового приема пациентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.

В обычном режиме работу возобновят поликлиники номер 3, 5, 6, 12, 23, 36, 45, 46, 68, 69, 166, 170, 175, 180, 191, 195, 209, 218, а также клинические центры 1 и 4, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее там проводилась диагностика людей с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом. Все учреждения пройдут дезинфекцию, а работники – тестирование на COVID-19.

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в такой инфекционной инфраструктуре нет необходимости, так как в столице наблюдается положительная динамика по сокращению новых случаев заболевания.

Она добавила, что Москва оперативно перепрофилировала медицинские учреждения для оказания помощи больным с коронавирусом, что оказалось "своеобразным ноу-хау в мировой практике".

До этого в штатном режиме заработало еще 12 городских поликлиник, на базе которых были созданы КТ-центры. Таким образом, в столице в круглосуточном режиме продолжают работу 16 КТ-центров.

По последним данным, в России зафиксировано 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 422 931. За весь период зарегистрирован 9 536 летальных исхода.