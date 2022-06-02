Столичный производитель увеличил объем выпуска макаронной муки на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

Столичный мелькомбинат № 3 в январе – марте 2022 года выпустил более 17 тысяч тонн муки для макаронных изделий, что почти на 40% превышает результат за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, всего в первом квартале производитель изготовил свыше 45 тысяч тонн продукции.

Как отметила генеральный директор предприятия Людмила Маркина, недавно на мельнице хлебопекарного помола была проведена полная замена всех рассевов. Кроме того, планируется построить фабрику по выпуску макаронных изделий.

Ранее сообщалось, что в "Технополисе "Москва" запустят производство инновационной косметической продукции. Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сумма инвестиций в проект составит более 170 миллионов рублей. Территория завода, который разместился на площадке ОЭЗ в Печатниках, составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

