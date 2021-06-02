Эксперты высоко оценили гибкий подход Москвы в борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Эксперты международной компании EY высоко оценили гибкий подход властей Москвы в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно исследованию EY, российская столица отказалась от жесткого локдауна в пользу гибкого подхода. Это позволило экономике города восстановиться в кратчайшие сроки в новых условиях.
"Москва <...> показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости", – отмечается в документе.
По мнению исследователей, города, задействовавшие режим жесткого локдауна, смогли добиться низкой заболеваемости, но испытали существенный спад в экономике. В числе таких городов – Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло.
Москва, Нью-Йорк, Мадрид и Стокгольм выбрали гибкий подход к введению ограничений. При этом добиться наиболее сбалансированных результатов удалось лишь российской столице.
По мнению авторов исследования, власти Москвы сумели найти баланс между ограничениями и мерами поддержки. В то же время, удалось сохранить экономический потенциал города. В частности, снижение экономики города составило всего 4%.
"В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", – сообщила партнер EY Ольга Архангельская.
В исследовании добавляется, что Москва добилась минимального уровня безработицы среди остальных городов (1%). В ближайшее время ожидается дальнейшее снижение этого показателя.
Ранее Москва заняла второе место в рейтинге 19 мегаполисов мира по эффективности действий их властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ. В топ также были включены Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин.
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин назвал заслугой горожан включение столицы в топ городов по борьбе с COVID-19. Градоначальник поблагодарил москвичей за поддержку.
За последние сутки в Москве выявили 3 669 случаев коронавируса. Всего в России подтвердили 9 500 новых случаев COVID-19.
В Москве выявили 3 669 новых случаев COVID-19
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