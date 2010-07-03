В Шереметьево прибыл первый самолет с изображениями смурфов

Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Остров Мечты"

Авиакомпания Brussels Airlines совершила первый рейс в аэропорт Шереметьево по маршруту Брюссель – Москва. В аэропорту прошла торжественная встреча инаугурационного рейса.

Рейс выполнил брендированный самолет А320 с изображениями смурфов – персонажей бельгийского художника Пьера Кюллифора. Тематическая зона смурфов будет в парке развлечений "Остров мечты".

В пресс-службе парка отметили, что компания Brussels Airlines известна традицией брендировать свои самолеты специальным дизайном, который отражает знаковые бельгийские символы. Прибывший в Шереметьево самолет украшен 19 смурфами.

Отмечается, что авиакомпания выбрала такой дизайн в результате конкурса. За семь месяцев было рассмотрено 1415 разных предложений. Автором проекта "Аэросмурф" стала итальянка Марта Марчеллани.

После выбора ее дизайна 14 художников под руководством Андре Эйселя две недели без перерыва наносили на самолет рисунок размером 11 метров в высоту и 37,56 метра в длину. На эту работу было потрачено 420 литров краски, 28 цветов, 24 тысячи метров малярного скотча, 4500 квадратных метров бумаги.

Прямые рейсы в Шереметьево из Бельгии будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Пассажиры Brussels Airlines будут обслуживаться в терминале E.

Планируется, что "Аэросмурф" будет совершать полеты в разных направлениях до 2023 года. В Москве уже курсирует брендированный автобус с изображениями смурфов. Его маршрут начинается от улицы Моховая, далее проходит через центр и заканчивается на Краснопресненской набережной.

"Остров Мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Он строится в Нагатинской пойме.

Открытие парка состоится осенью 2019 года. Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года.