Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Банк технологий" Москвы включили пять новых решений по оптимизации производства. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Пять новых технологических решений отечественных компаний стали доступны в столичном онлайн-реестре для промышленников "Банк технологий", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, общее количество решений в банке достигло 146. В ближайшее время онлайн-реестр могут дополнить еще четыре решения.

"Банк технологий" был запущен в сентябре 2020 года. Сервис позволяет предприятиям узнать о передовых разработках, предназначенных для оптимизации производства. Умные системы предоставляют компаниям возможность обеспечить высокое качество продукции, снизить процент брака, а также увеличить производительность труда и уровень безопасности сотрудников.

По словам Ефимова, в число новинок "Банка технологий" вошли системы компьютерного зрения для промышленности, позволяющие решать целый ряд задач, умная система контроля качества продукции, а также системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства и соблюдения техники безопасности.

"Важно, что все разработки, которые доступны московским промышленникам, созданы отечественными компаниями. На данный момент сервис собрал около 150 технологий более чем 80 производителей. Сегодня им наиболее активно пользуются представители машиностроительной и химической отраслей промышленности", – подчеркнул заместитель главы столицы.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что системы компьютерного зрения можно применять для контроля качества продукции. Это позволит снизить процент дефектов и минимизировать расходы на проверку соответствия изделия стандартам предприятия.

"Одна из новых технологий, вошедших в "Банк", – система компьютерного зрения для контроля качества. Она позволяет отслеживать соответствие продукции заданным параметрам на всех этапах производственного цикла – от проверки закупаемых деталей и материалов до стадии контроля качества готового изделия", – пояснил Овчинский.

"Банк технологий" доступен столичным предпринимателям на сайте Агентства промышленного развития Москвы. С его помощью компании могут подобрать аппаратное и программное обеспечение, а также вспомогательное оборудование предприятия. Сделать это возможно как самостоятельно, так и с помощью специалистов.

Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.