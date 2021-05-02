Бочкарев рассказал о планах по ТПУ на будущей Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на станции "6-я Радиальная улица" в составе будущей Бирюлевской линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта запланировано обустройство перронов, строительство подземных пешеходных переходов, совмещенных с проектируемой станцией метро", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь ТПУ на Бирюлевской линии метро составит порядка 75 тысяч квадратных метров.

По словам эксперта, 6-я Радиальная улица также будет реконструирована. В частности, планируется организовать новые маршруты общественного транспорта.

В Москве на данный момент строят 98 транспортно-пересадочных узлов. В середине апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил проекты благоустройства улицы Сергия Радонежского и ТПУ "Черкизово".