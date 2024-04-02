Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москву признали самым благоприятным городом для проживания по итогам расчета индекса качества городской среды за 2023 год. Наравне со столицей комфортными городами-миллионниками назвали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар.

На портале мэра и правительства столицы уточнили, что эксперты оценили 36 индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств.

В список вошли жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ней пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них также анализируют по шести показателям – безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.

Итоговые показатели получают оценку по десятибалльной шкале, значения суммируют и формируют итоговые значения индекса. Максимально возможное количество баллов составляет 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества набирает более 180 баллов.

Индекс рассчитывается ежегодно министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В этот раз оценку получили 1 117 городов, 759 из которых вошли в список наиболее благоприятных для проживания.

Ранее Москва победила в 33 национальных рейтингах регионов РФ по итогам 2023 года. По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, подобный результат подтвердил высокий уровень развития как промышленности и технологий мегаполиса, так и работы городских властей в сфере защиты экологии и улучшения качества жизни граждан.