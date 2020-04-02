Специальные автобусные маршруты не будут работать на пасхальные праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов отменят на пасхальные праздники в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщает портал "Московский транспорт".
Речь идет как о маршрутах внутри Москвы, так и по Московской области. Пассажиров попросили отнестись с пониманием к таким мерам и напомнили о том, что сейчас важно оставаться дома.
На наземном транспорте Москвы усилены меры безопасности. Дезинфекцию автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день – при каждом их возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях.
В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры – это поручни, стекла, сиденья и валидаторы. Для обработки используются средства, рекомендованные Роспотребнадзором.
С 17 марта водители не продают билеты. Пассажирам рекомендуют заранее пополнять карту "Тройка", пользоваться банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.
Также в Москве приостановлен льготный проезд для школьников 5-11 классов, учащихся колледжей, студентов и людей старше 65 лет – социальные карты временно не работают. Записанные билеты перенесут на более поздний срок.
Проездные билеты на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, записанные на "Тройку" и ТАТ, продлят на пять дней, которые сделали выходными.
Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что за сутки в городе продезинфицировали практически 5,9 тысячи вагонов метро и 300 километров тоннелей столичной подземки.
Кроме того, обработке подверглись 5,2 тысячи вагонов пригородных электричек, 160 вагонов поездов "Иволга", курсирующих по МЦД. Последние дезинфицировали три раза за день.
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