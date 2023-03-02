Шесть коммерческих помещений в Кунцеве выставят на торги для ведения бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть коммерческих помещений в столичном районе Кунцево выставят на торги для последующей бизнес-деятельности. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Инвесторы смогут приобрести шесть помещений, расположенных в доме 40 на улице Академика Павлова. Свободная планировка позволит новым собственникам открыть здесь офисы, магазины, кофейни, салоны, ателье либо учреждения дополнительного образования", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Объекты располагаются на первом этаже 11-этажного здания 2020 года постройки вблизи станции "Молодежная" Московского метрополитена. Площадь пространств варьируется от 85 до 94,4 квадратного метра.

Помещения оснащены электричеством, водоснабжением, а также предполагают наличие высоких потолков и больших окон.

Принять участие в торгах могут все желающие. Ознакомиться с подробной информацией о торгах можно на инвестиционном портале Москвы.

Всего на торги в Москве до конца 2023 года выставят порядка трех объектов недвижимости. Чаще всего предприниматели приобретают помещения под открытие офисов, магазинов, кафе и парикмахерских.

Физлица также приобретают недвижимость для ведения бизнеса в качестве индивидуальных предпринимателей.



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