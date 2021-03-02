В Хамовниках начали строить центр спортивной медицины

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Строительство центра спортивной медицины началось в центре столицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Здание площадью 5,8 тысячи квадратных метров появится на Зубовском бульваре. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену.
Инвестором-застройщиком Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины выступает Московский государственный университет имени Ломоносова.
В здании организуют водолечебное отделение, консультативно-диагностическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическую лабораторию, блок административно-бытовых и служебных помещений, отдел по научной работе, а также буфет на 25 посадочных мест.
Инвестор планирует передать новый центр в собственность городу. После этого туда переедет врачебно-физкультурный диспансер № 5 департамента здравоохранения столицы.
Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: