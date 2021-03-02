В Хамовниках начали строить центр спортивной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство центра спортивной медицины началось в центре столицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Здание площадью 5,8 тысячи квадратных метров появится на Зубовском бульваре. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену.

Инвестором-застройщиком Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины выступает Московский государственный университет имени Ломоносова.

В здании организуют водолечебное отделение, консультативно-диагностическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическую лабораторию, блок административно-бытовых и служебных помещений, отдел по научной работе, а также буфет на 25 посадочных мест.

Инвестор планирует передать новый центр в собственность городу. После этого туда переедет врачебно-физкультурный диспансер № 5 департамента здравоохранения столицы.

Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.

